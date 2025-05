Ambiente: Roma, mercoledì si presentano i risultati di “Clic – Clima e Cittadinanza”

Affrontare le sfide del cambiamento climatico e promuovere la sostenibilità ambientale attraverso un approccio integrato che combina educazione, sensibilizzazione e azioni concrete. È questo l’obiettivo del progetto “Clic – Clima e Cittadinanza”, che sarà presentato durante l’evento conclusivo in programma il 21 maggio, alle ore 10, a Roma, presso la Sede del Parlamento europeo.

Finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo aviluppo (Aics) e guidato dalla Fondazione L’Albero della Vita, il progetto ha visto il coinvolgimento di oltre 12.000 studenti e docenti oltre ad un ampio partenariato di enti del Terzo settore, istituzioni pubbliche e aziende private.

Durante l’incontro saranno presentati i risultati raggiunti dal progetto, le esperienze maturate e le proposte per il futuro messe a punto da i protagonisti dell’iniziativa. Sarà un’occasione di confronto e condivisione per rafforzare l’impegno collettivo nella costruzione di una società più consapevole e sostenibile. L’evento rappresenterà un momento di restituzione e valorizzazione delle attività svolte nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

Il programma prevede alle ore 10,30 l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali. Intervengono Mirko Pagani, coordinatore del progetto Clic (Fadv); Isabella Catapano, direttrice generale della Fondazione L’Albero della Vita; Serena Haass Spithover dell’Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo. Alle ore 10,45 la presentazione dei risultati del progetto “Clic – Clima e Cittadinanza”, a cura di Mirko Pagnani; Greta Bianchi de Il Sole onlus; Valentino Affinita di Terra! onlus; Giulia Conti fi WeSchool; Raffaella Melzani di Arpa Lombardia. Dalle ore 11,25 alle 11,50 la presentazione del fumetto e contributi degli studenti, con Lucia Guarano di Round Robin editrice e gli studenti dell’Istituto Rossellini.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /