Leone XIV: ai rappresentanti delle altre Chiese e religioni, “no alla guerra e si alla pace, no alla corsa degli armamenti e sì al disarmo”

“In un mondo ferito dalla violenza e dai conflitti, ognuna delle comunità qui rappresentate reca il proprio apporto di saggezza, di compassione, di impegno per il bene dell’umanità e la salvaguardia della casa comune”. È l’omaggio del Papa ai rappresentanti di altre Chiese e Comunità ecclesiali e di altre religioni, convenuti a Roma per la celebrazione eucaristica di inizio del suo ministero petrino e ricevuti oggi in udienza. “Sono convinto che, se saremo concordi e liberi da condizionamenti ideologici e politici, potremo essere efficaci nel dire no alla guerra e sì alla pace, no alla corsa agli armamenti e sì al disarmo, no a un’economia che impoverisce i popoli e la Terra e sì allo sviluppo integrale”, ha affermato Leone XIV, secondo il quale “la testimonianza della nostra fraternità, che mi auguro potremo mostrare con gesti efficaci, contribuirà certamente a edificare un mondo più pacifico, come desiderano in cuor loro tutti gli uomini e le donne di buona volontà”.

