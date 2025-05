Leone XIV: messa inizio pontificato. Ciciliano (Protezione civile), “un onore aver contribuito a evento storico”

(Foto: Dipartimento protezione civile)

Nella domenica in cui Papa Leone XIV ha celebrato messa per l’inizio del suo pontificato, il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano ha rivolto il suo ringraziamento “per l’abnegazione e l’impegno e la splendida sinergia dimostrati da tutte le componenti e le strutture del Servizio nazionale della Protezione civile che hanno vigilato sulla sicurezza e assistito centinaia di migliaia di fedeli accorsi a Roma, non solo oggi, ma nell’arco delle ultime quattro settimane”. “A nome mio e di tutto il Servizio nazionale della Protezione civile: è stato un onore e un’occasione eccezionale mettersi a disposizione del Paese per fare quello che il sistema già sa fare, stavolta non a seguito di un’emergenza o calamità naturale ma in occasione di un evento storico, che sono sicuro resterà nella memoria di tutti quanti vi hanno partecipato”, ha sottolineato Ciciliano citando tutte le organizzazioni di volontariato e di tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’Enac, l’Enav, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni.