Terremoto Centro Italia: Fabriano, sottoscritto accordo per il recupero della chiesa di S. Domenico

Chiesa san Domenico a Fabriano (Foto L'Azione)

Si è concluso l’iter per la sottoscrizione dell’accordo tra il Comune di Fabriano e la Prefettura di Ancona finalizzato al recupero della chiesa di Santa Lucia detta di San Domenico. Lo riporta il Settimanale della diocesi di Fabriano-Matelica, “L’Azione” (https://www.lazione.com/). Chiuso all’indomani del sisma del 2016 a causa dei danni riportati, l’edificio, che è proprietà del Fondo Edifici di Culto (Fec) afferente al Ministero dell’Interno, non era stato né finanziato con le risorse della ricostruzione post-sisma, né era rientrato tra gli interventi per il patrimonio del Fec previsti dal Pnrr. L’amministrazione comunale, appena insediatasi, aveva preso in mano la questione, riallacciando i rapporti con la Prefettura e successivamente con il Ministero dell’Interno, fino alla firma avvenuta in questi giorni. Per il sindaco Daniela Ghergo “l’obiettivo è restituire alla comunità l’edificio, renderlo fruibile ai cittadini e ai turisti, come prevedono i nostri programmi di valorizzazione nel segno della cultura. Un altro tassello di grande importanza per restituire alla nostra città la bellezza del proprio patrimonio artistico e culturale”. Secondo quanto previsto dall’accordo, infatti, il Comune svolgerà la funzione di stazione appaltante per la progettazione e l’affidamento dei lavori di restauro e consolidamento; il Fec finanzierà l’intervento con 800.000 euro, secondo la stima fatta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche. Già oggetto di interventi di ricostruzione dopo il sisma del 1997, la chiesa è stata officiata fino a prima del sisma del 2016. Il passaggio successivo all’accordo, il quale finalmente consente di avviare il percorso di recupero del bene, riguarderà la concessione d’uso, così da rendere pienamente fruibile un edificio ricco di storia, cultura e fede, a cui la comunità fabrianese è profondamente legata.