Solidarietà: Oxfam, “dai paesi ricchi meno di un terzo degli aiuti annunciati per i paesi più poveri e colpiti”

“Dai Paesi ricchi meno di un terzo degli aiuti annunciati per i Paesi più poveri e colpiti”. A denunciarlo è l’Oxfam, in un nuovo Report in cui rende noto come i Paesi donatori abbiamo stanziato appena 24.5 miliardi di dollari sugli 83.3 dichiarati per il 2020, di cui appena 11.5 miliardi per l’adattamento a eventi climatici sempre più estremi e imprevedibili da cui dipende la sopravvivenza di milioni di persone. “L’Africa orientale sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi 40 anni”, si fa notare in un comunicato: “In India, Pakistan e America centro-meridionale si sono verificate ondate di calore record, seguite da inondazioni che solo in Pakistan hanno colpito oltre 33 milioni di persone”. In questa situazione, per l’Oxfam Resta un miraggio il rispetto dell’impegno a destinare 100 miliardi all’anno di aiuti per affrontare la crisi climatica, mentre il suo “costo” per i Paesi a basso e medio reddito potrebbe arrivare a 580 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Di qui l’appello urgente per un aumento effettivo in occasione del vertice delle Nazioni Unite sul clima in corso a Bonn, stanziando gli aiuti sotto forma di sovvenzioni e non come prestiti.