Special Olympics: i ragazzi del Serafico vincono tre ori nella competizione dedicata alle persone con disabilità intellettiva

(foto Istituto Serafico di Assisi)

Si è svolto tra il 2 ed il 4 giugno a Colleferro il “Play the games”, evento organizzato da Special Olympics e Comune di Colleferro con gare sportive di atletica leggera e nuoto per atleti con disabilità intellettiva, provenienti da tutte le regioni del Centro Italia. Tra i tanti atleti in gara si sono distinti quelli in rappresentanza dell’Istituto Serafico di Assisi, infatti Alessandro Brancale ha vinto l’oro nei 110 metri a ostacoli e nel salto in alto, Ivan Santaniello oro nel lancio del vortex, e Ciprian Gugiuman, si è piazzato ad un passo dal podio sempre nel lancio del vortex. “Le attività che i ragazzi svolgono nell’ambito delle Special Olympics, oltre a un allenamento di tipo atletico utile per la loro riabilitazione fisica e posturale, permettono anche di sviluppare aspetti relazionali e di socializzazione estremamente importanti”. Sono le parole di Daniele Gullia, tecnico Afa-Attività fisica adattata del Serafico, “I ragazzi, infatti, imparano a rispettare regole e turni, a stare con gli altri. Questo perché partecipare alle gare permette loro di confrontarsi tra pari per migliorarsi, per superare sé stessi e il concetto di disabilità”.