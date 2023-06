Guerra in Ucraina: Acli, “buon lavoro al card. Zuppi, ci uniamo in preghiera per la sua missione di pace”

“Formuliamo i migliori auguri al card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, per la delicata missione che Papa Francesco gli ha affidato in vista di una possibile soluzione della guerra causata dall’aggressione della Russia all’Ucraina”. Lo affermano le Acli in una nota assicurando che “lo accompagniamo nella preghiera, certi che a noi vorranno unirsi tutte le donne e gli uomini di buona volontà nel mondo, consapevoli che la guerra non è mai la soluzione dei problemi, e che ogni possibile spiraglio di pace merita di essere ricercato”.