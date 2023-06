Gmg Lisbona: Rebelo de Sousa (Presidente Repubblica Portogallo), “finalmente il Papa!”

“Finalmente il Papa”: così il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, accoglie l’arrivo di Papa Francesco a Lisbona, in un video messaggio diffuso oggi, a meno di due mesi dall’inizio della Gmg, dal sito ufficiale della Giornata. Il Pontefice è atteso (dal 2 al 6 agosto) nella capitale portoghese per accogliere giovani da tutto il mondo. Una festa, dice De Sousa, “universale, aperta ed ecumenica. Il Portogallo proiettato verso il mondo e il mondo verso il Portogallo”. Il presidente della Repubblica si dice convinto che il Papa e la Gmg lasceranno il segno: “È il papa della lotta per la pace, il Papa del dialogo, della tolleranza, della comprensione e contro la disuguaglianza, la fame e la miseria. Il Pontefice delle periferie che viene da fuori, il primo non europeo, colui che sta vicino a chi soffre, a chi viene escluso, e sistematicamente ignorato. Accoglieremo il Papa e giovani nello spirito portoghese, un ponte tra oceani, continenti, culture e popoli”.