Editoria: Roma, domani presentazione del libro “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità” con prefazione di Papa Francesco

Gaël Giraud, economista e gesuita francese, direttore del Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University di Washington, e Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, di Terra Madre e della prima Università di Scienze Gastronomiche al mondo, presentano martedì 6 giugno a Roma con la Comunità di Sant’Egidio il loro nuovo libro-dialogo “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità” (Slow Food Editore – Libreria Editrice Vaticana), testo che vede la prefazione di Papa Francesco. L’evento si tiene alle 18 nella sala conferenze di via della Paglia 14b; introduce Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e interviene Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata scrivendo a segreteriagenerale@santegidio.org.