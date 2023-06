Giovani: Rondine, torna dal 8 al 11 giugno YouTopic Fest. Vaccari, “non arrendiamoci alla logica della violenza!”

“Nel tempo accelerato, quale spazio alla fragilità e al dolore?”. È questo il titolo della settima edizione di YouTopic Fest 2023, il Festival internazionale sul conflitto che aprirà le porte della Cittadella di Rondine, porte che saranno spalancate dalla Marcia della Pace la mattina dell’8 giugno, primo giorno della settima edizione, che quest’anno propone un nuovo format. YouTopic Fest 2023 è stato presentato nella sala della Giostra del Saracino del Comune di Arezzo. Tra gli ospiti – il programma prevede oltre 40 incontri e 70 relatori – saranno presenti il sotto-segretario Onu Miguel Angel Moratinos, il card. Matteo Zuppi, Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, Arnoldo Mosca Mondadori, l’imprenditore Brunello Cucinelli, il maestro Peppe Vessicchio, Sergio Valzania e molti altri. “Con questa iniziativa – ha detto il presidente e fondatore di Rondine, Franco Vaccari – Rondine si presenta al cuore ferito delle città. L’idea di questo evento è partita sette anni fa quando gli ex studenti di Rondine sono tornati alla Cittadella raccontando dolori, speranze, successi e insuccessi. Con questa nuova edizione il desiderio è di aprirsi alla cittadinanza dicendo: ‘Siate curiosi. La guerra divide, mentre la pace unisce, non arrendiamoci alla logica della violenza!’. Così YouTopic rappresenta un tentativo di fare il passo possibile verso la pace”. Vaccari ha poi ricordato l’importante riconoscimento conferito dal capo dello Stato a YouTopic Fest 2023: “Siamo onorati del sostegno del presidente Mattarella, che ha conferito la Medaglia del presidente della Repubblica, quale suo premio di rappresentanza, alla manifestazione YouTopic Fest 2023”. Per info, clicca qui.