Meeting mondiale sulla fraternità umana: card. Gambetti, “vogliamo arrivare ad un miliardo di firme”

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

“Vogliamo arrivare all’obiettivo di un miliardo di firme”. Lo ha detto il card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica vaticana, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, presentando in sala stampa vaticana il Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana, dal titolo “Not alone” (#notalone), in programma il prossimo 10 giugno alle 16 in Piazza San Pietro e, in contemporanea, in altre otto piazze del mondo, alla presenza del Papa. A conclusione dell’iniziativa – ispirata all’Enciclica Fratelli tutti e organizzata dalla Fondazione vaticana Fratelli tutti, in collaborazione con la basilica di San Pietro, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Dicastero per la Comunicazione – verrà redatto un “documento di chiamata all’impegno per la fraternità umana”, a conclusione del quale verrà redatto un “documento di chiamata all’impegno per la fraternità umana”, da presentare a Papa Francesco e, con il Santo Padre, “a tutte le persone che nel mondo si sentono di accogliere l’appello a costruire una società fondata su solidarietà, giustizia e pace”. L’evento del 10 giugno – come ha spiegato in sala stampa vaticana Carlo Conti, che lo condurrà – verrà trasmesso in mondovisione sui media Vaticani (dalle 16), RAI1 (dalle 17 alle 18.45) e in streaming sulle piattaforme social della “Fondazione Fratelli tutti”. Il Meeting, ha dichiarato padre Francesco Occhetta, “rappresenta una prima tappa per aiutare a riscoprire il significato della fraternità e a costruirla culturalmente perché essa non si dà biologicamente; la fraternità ha bisogno di incontro e di dialogo, di conoscenza, di parole e di gesti condivisi, di linguaggi comuni e di esperienza di bellezza. L’evento dimostrerà come essa sia anzitutto un bene relazionale che il mercato non può produrre. È per questo che l’organizzazione è frutto di un dono: centinaia di persone stanno donando il loro tempo gratuitamente per organizzare il tutto”. Il 10 giugno si alterneranno personalità della scienza, della cultura, della società e dell’associazionismo internazionale, insieme ad artisti. Tra gli artisti presenti: Al Bano, Amara, Andrea Bocelli, Roberto Bolle, Giovanni Caccamo, Cristicchi, Hauser, Carly Paoli, Piccolo Coro dell’Antoniano, Mr. Rain, Amii Stweart e Paolo Vallesi. Il momento culminante sarà l’incontro, alle 18, tra la piazza e Papa Francesco che firmerà il documento sulla Fraternità umana universale, redatto la mattina da circa 30 Premi Nobel, e terrà un discorso al mondo. Le piazze collegate saranno otto: Congo (Brazzaville); Trapani (Mediterranea Saving Humans); Repubblica Centrafricana (Bangui); Etiopia; Argentina (Buenos Aires); Israele (Gerusalemme); Nagasaki (Giappone); Perù (Lima). L’evento vedrà la partecipazione di una rappresentanza internazionale di giovani – provenienti anche da Russia e Ucraina – che, a conclusione della giornata, tenendosi per mano, si uniranno in un grande abbraccio nel colonnato di Piazza San Pietro, simbolo architettonico dell’abbraccio universale della Chiesa. Un progetto proposto dal filantropo argentino Alejandro Roemmers per ispirare le future generazioni ad impegnarsi per trasformare il mondo in un luogo migliore. Con loro sono attese realtà di impegno ecclesiale e laicale, famiglie, associazioni e quanti oggi si trovano costretti a vivere ai margini della società, dai più poveri e senza fissa dimora ai migranti e alle vittime di violenza e del traffico di esseri umani. Grazie a un protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Meeting presenterà inoltre il lavoro condotto in questi mesi dalle scuole italiane sul tema della fraternità. La giornata, pensata come processo ed esperienza di costruzione di fraternità, si dividerà in due momenti: al mattino si riuniranno alcuni gruppi per condividere percorsi di comunione che verranno raccontati nel pomeriggio. L’evento pomeridiano in Piazza San Pietro avrà inizio alle ore 16 e sarà aperto a tutti, senza iscrizione, con accesso alla piazza a partire dalle 14. Ulteriori informazioni sul programma saranno disponibili online sulla apposita pagina. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da CTV e Vatican Media, in mondo visione su RAI1 dalle 17 alle 18.45 e in streaming sul sito fondazionefratellitutti.org e sui canali Facebook e YouTube della Fondazione Fratelli tutti.