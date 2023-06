Diocesi: Lucca, restaurato il campanile della basilica di San Frediano che da oggi è aperto al pubblico

(foto diocesi Lucca)

È stata aperta al pubblico oggi, 5 giugno, la torre campanaria della basilica di San Frediano a Lucca, tornata agibile dopo gli interventi di restauro e riqualificazione utili allo scopo. Il campanile misura 55,20 metri, occorre salire 199 scalini per arrivare alla cuspide, è costellato da 31 aperture su tutte e quattro le facciate e vi si accede dall’interno della chiesa. Custodisce al suo interno la “campana di Santa Zita” del 1223, l’originale e unica superstite delle campane che suonarono miracolosamente il giorno della morte della santa il cui corpo incorrotto è conservato e venerato nella basilica di San Frediano. I lavori di restauro, iniziati nel marzo del 2019 e ripresi alla fine del 2021 per l’interruzione a causa della pandemia, hanno visto la sistemazione e messa a norma delle scale esistenti, restauro del paramento interno, dei solai e della copertura compresi i merli danneggiati dagli agenti atmosferici, inserimento della scala per l’ingresso dalla basilica, messa in sicurezza delle aperture, sostituzione di una campana fuori tono, restauro delle campane, adeguamento degli impianti e pulizia. Tutto l’intervento è costato circa 600mila euro coperti dalle finanze della basilica, grazie ai fondi raccolti con i biglietti d’ingresso in basilica dal 2016, dai prestiti bancari già in essere e grazie al contributo di 140mila euro concesso dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. Il costo del biglietto intero per visitare la basilica ed il campanile è di 6 euro (3 euro solo basilica), ridotto per studenti e gruppi sopra le 15 persone è di 3 euro (2 euro solo basilica). L’ingresso in basilica è gratuito per tutti i residenti nella provincia di Lucca (3 euro per visitare il campanile), per i minori dai 12 anni e per i portatori di handicap e loro accompagnatori. Il campanile e la basilica restano aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, sabato dalle ore 9 alle ore 17 e domenica dalle ore 9 alle ore 18.