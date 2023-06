Papa Francesco: “le scelte e le azioni sull’ambiente avranno impatti per migliaia di anni”

“Le scelte e le azioni messe in atto in questo decennio avranno impatti per migliaia di anni”. È il monito del Papa ai promotori del Green and Blue Festival, ricevuti in udienza in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. “Si è ampliata la nostra conoscenza sull’impatto delle nostre azioni sulla nostra casa comune e su coloro che la abitano e che la abiteranno”, l’analisi di Francesco: “Questo ha accresciuto anche il nostro senso di responsabilità davanti a Dio, che ci ha affidato la cura del creato, davanti al prossimo e davanti alle generazioni future”. “Mentre l’umanità del periodo post-industriale sarà forse ricordata come una delle più irresponsabili della storia, c’è da augurarsi che l’umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità”, l’auspicio contenuto nella Laudato sì. “Dopo Parigi, purtroppo… E questo a me preoccupa”, il bilancio a braccio sulle Conferenze sul clima: “Non dimentico, quando sono andato a Strasburgo, che l’allora Presidente Hollande aveva invitato per ricevermi la Ministro dell’Ambiente, la signora Ségolène Royal, e lì mi ha detto che aveva sentito che stavo scrivendo qualcosa sull’ambiente. Le dissi di sì, che stavo pensando con un gruppo di scienziati e anche con un gruppo di teologi. E lei mi ha detto questo: ‘Per favore, lo pubblichi prima della Conferenza di Parigi’. E così è stato fatto. E Parigi è stato proprio un bell’incontro, non per questo mio documento, ma perché l’incontro era di alto livello’”.