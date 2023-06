Corpus Domini: Ferrara-Comacchio, processione e solenne concelebrazione con l’arcivescovo Perego

Grande è l’attesa nell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio non solo per la Festa diocesana del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più importanti per la Chiesa locale, ma anche per il fatto che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà a Comacchio e non a Ferrara. Una nota dell’arcidiocesi fa sapere che don Giuliano Scotton, uno dei sacerdoti dell’Unità pastorale San Cassiano Martire, sta coordinando l’organizzazione dell’iniziativa assieme agli altri sacerdoti e agli Uffici pastorali diocesani, coinvolgendo anche associazioni e movimenti. Il Comune di Comacchio ha dato il proprio patrocinio all’iniziativa. Giovedì 8 giugno, a partire dalle 21, nella concattedrale di Comacchio l’arcivescovo Gian Carlo Perego presiederà la solenne concelebrazione prima dell’inizio della processione. Per l’occasione, è stato chiesto a ogni gruppo, associazione e movimenti presente nell’arcidiocesi di scrivere un’intenzione di preghiera da leggere durante la processione. La nota ricorda anche che il Corpus Domini dell’8 giugno rappresenta anche la conclusione del Biennio eucaristico nella diocesi.