Disabilità: Festival internazionale abilità differenti, domani a Pavullo lo spettacolo “Jekyll & Hyde”

Dopo tre anni di fermo causa Covid, ripartono le attività teatrali della Compagnia Wemmick (Nazareno cooperative) con lo spettacolo “Jekyll & Hyde” che si terrà martedì 6 giugno alle ore 21,00 presso il Cinema-Teatro Mac Mazzieri, a Pavullo nel Frignano (Modena). Inizialmente fissato per il 16 maggio, l’evento è stato poi posticipato a domani a causa delle alluvioni che hanno devastato la Romagna. Liberamente ispirato al famoso romanzo dello scrittore Robert Louis Stevenson, lo spettacolo cerca di esplorare il tema della convivenza fra il bene ed il male nella coscienza umana coinvolgendo lo spettatore con domande come: vi ritenete delle brave persone? Sapete sempre scegliere la strada giusta? Avete mai pensieri cattivi? Vi è mai capitato di lasciavi andare, anche solo una volta, scegliendo la via sbagliata? La Compagnia Wemmick è nata sette anni fa dall’unione di ragazzi e di operatori del Centro socio-riabilitativo “La Grangia” di Maranello e del Laboratorio ergo-terapico “All’Opera” di Pavullo nel Frignano (Mo), entrambe strutture per disabili della Nazareno Società Cooperative, il cui lavoro consiste, attraverso attività artigianali ed espressive, di sostenere e consentire ai ragazzi disabili di valorizzare i propri talenti e le proprie competenze. Le attività artigianali sono formate da laboratori di lavorazione del cuoio, del feltro, della creta e della carta riciclata mentre, le attività espressive, oltre alla Compagnia Wemmick, consistono anche di esibizioni da saltimbanchi in brevi spettacoli nelle scuole materne ed elementari. Info: www.festivalinternazionaleabilitadifferenti.it