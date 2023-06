Carabinieri: Fontana, “presidio di legalità fondamentale”

“In occasione del 209° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, desidero esprimere la più sentita riconoscenza a tutte le donne e a tutti gli uomini che quotidianamente, con dedizione e spirito di sacrificio, svolgono un servizio di straordinaria importanza per la sicurezza dei cittadini e del nostro Paese. L’Arma dei Carabinieri, come testimonia la sua lunga storia, vanta una tradizione di eccellenza e professionalità. La sua capillare diffusione sul territorio nazionale rappresenta per le comunità locali, come unanimemente riconosciuto, un presidio di legalità fondamentale. Rinnovo il mio deferente omaggio alla memoria dei Carabinieri caduti in servizio e la mia sentita vicinanza ai loro familiari”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del 209° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.