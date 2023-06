Impresa: Delle Site (Giovani Ucid) incontra il card. Parolin, “mettere a terra un nuovo modello di sviluppo che guardi l’uomo anche nella sua dimensione morale e spirituale”

(Foto: Ucid)

Il presidente nazionale del Movimento Giovani dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid), Benedetto Delle Site, ha incontrato oggi a Roma il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Oggetto dell’udienza, viene spiegato in una nota dell’organizzazione, il lavoro svolto dai giovani imprenditori e dirigenti cattolici per contribuire alla nascita di una economia più umana e fraterna, secondo gli insegnamenti della Dottrina sociale della Chiesa che l’Ucid è chiamata sin dalla sua fondazione nel 1947 a portare nella vita economica del Paese.

“È stata una occasione innanzitutto per condividere il nostro percorso di questi anni – sottolinea Delle Site – che come giovani manager e imprenditori che ispirano la propria azione alla dottrina sociale, abbiamo sempre concepito come un servizio particolare alla Chiesa in questo tempo non semplice”. “Siamo convinti che le giovani generazioni che si avviano a percorsi d’impresa oggi in ogni angolo del pianeta – prosegue il presidente dell’Ucid Giovani – possono contribuire in modo determinante al raggiungimento dei traguardi su cui il Santo Padre stesso ci ha sfidato con The Economy of Francesco, si tratta di pensare e iniziare a mettere a terra oggi un nuovo modello d’impresa e di sviluppo economico che guardi l’uomo nella sua dimensione non solamente materiale ma anche morale e spirituale”. “In questo – conclude Delle Site – la Chiesa è per noi giovani uno dei pochi punti di riferimento ancora autorevoli”.