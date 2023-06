Cile: dilaga la delinquenza. Mons. Chomali (vicepresidente vescovi), “Governo ha missione e obbligo di generare condizioni di sicurezza accettabili”

Il Cile sta affrontando la peggiore crisi di sicurezza degli ultimi trent’anni. Negli ultimi sei anni, il tasso di omicidi in Cile è aumentato del 70%, mentre un recente sondaggio Ipsos ha indicato che per il 52% dei cileni la principale preoccupazione è la criminalità, oltre alla presenza di mafie organizzate e al traffico di droga. Anche nelle regioni del nord è stato decretato lo stato d’emergenza. Secondo la polizia, i sequestri di droga sono aumentati del 150% nel 2021. Sono lontani i tempi in cui in cileni erano considerati “gli inglesi dell’America Latina”, fa notare mons. Fernando Chomali, arcivescovo di Concepcion e vicepresidente della Conferenza episcopale cilena. “La cittadinanza è scioccata – scrive l’arcivescovo sul giornale ‘Estrella’ – con cadaveri fatti a pezzi sparsi per la città, così come per il numero crescente di assalti, rapine a mano armata e sparatorie. La paura abbonda ovunque. Le strade sono deserte fin dalle prime ore della notte, per cedere il passo alle armi da fuoco e a coloro che si sono presi gli spazi che appartengono a tutti. Questo panorama desolante non è isolato: cresce ogni giorno e a grande velocità”.

Secondo mons. Chomali, il Governo “deve seriamente interrogarsi se è consapevole della reale dimensione del problema che ci investe come società e, in secondo luogo, se ha la capacità politica e reale, a livello di repressione, polizia e di amministrazione della giustizia, per far fronte alla situazione, e in maniera rapida”. L’Esecutivo, anche d fronte al rischio che la popolazione inizi a volersi fare giustizia da sola o che emergano proposte politiche di restrizione delle libertà individuali, ha, secondo il vicepresidente dei vescovi, “la missione e l’obbligo di generare condizioni di sicurezza accettabili perché i cittadini possano esercitare i loro diritti e compiere i loro doveri. È un compito insostituibile e non trasferibile ad altri”.