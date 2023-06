Carabinieri: Piantedosi (min. Interno), “un fondamentale presidio di sicurezza e di difesa del nostro Paese”

“In occasione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri desidero rivolgere il mio profondo ringraziamento a tutte le donne e a tutti gli uomini che con orgoglio ne indossano la divisa”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in occasione del 209° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

“Rappresentate, da oltre due secoli, un fondamentale presidio di sicurezza e di difesa del nostro Paese. Siete uno straordinario esempio di sacrificio e impegno al servizio della comunità”, ha proseguito il titolare del Viminale, sottolineando che “con dedizione al dovere e professionalità tutelate i valori su cui si fonda la nostra società, garantendo l’ordine pubblico e la protezione dei cittadini. La competenza e il coraggio che contraddistinguono le vostre azioni vi rendono motivo di orgoglio per l’intera nazione”. “La mia più sincera gratitudine per l’importante missione che ogni giorno portate avanti con onore. Auguri a tutti i Carabinieri!”, ha concluso Piantedosi.