Diocesi: Torino, stasera mons. Repole al Festival CinemAmbiente 2023 introduce il docufilm “La Lettera: un messaggio per la nostra Terra” sulla Laudato si’

Nella serata di oggi, lunedì 5 giugno, al Cinema Massimo di Torino (sala Cabiria) l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, in dialogo con Luca Rolandi, introdurrà la proiezione del docu-film “La Lettera: un messaggio per la nostra Terra”, l’invito di Papa Francesco a custodire il creato sull’orizzonte dell’enciclica Laudato Si’. L’incontro, con inizio alle 20, aprirà il 26° Festival CinemAmbiente assieme al tradizionale “Il Punto” di Luca Mercalli (ore 20.15 in Sala 1).

Il docu-film – viene ricordato in una nota – è stato presentato in Vaticano il 4 ottobre 2022, festa del santo di Assisi, alla presenza dei protagonisti, del regista Nicolas Brown e della sua équipe insieme ai produttori. “La Lettera: un messaggio per la nostra Terra” racconta la storia di un viaggio a Roma di leader in prima linea per discutere la lettera enciclica Laudato si’ con Papa Francesco. L’esclusivo dialogo con il Papa, incluso nel film, offre uno sguardo rivelatore sulla storia personale di Papa Francesco e storie mai viste da quando è diventato vescovo di Roma. È un film da vedere in famiglia, nelle comunità, nelle scuole perché il messaggio che riceve ciascuno dei protagonisti è diretto ad ogni abitante del pianeta e permette di prendere coscienza che tutti possiamo fare la nostra piccola o grande parte per curare, come dice Papa Francesco nella Laudato si’, “la nostra casa comune”.