Dialogo: Camaldoli, dal 27 al 30 luglio il raduno dei giovani dell’Amicizia ebraico-cristiana

Dopo il successo dello scorso anno, torna dal 27 al 30 luglio il raduno annuale dell’Aecg (Amicizia ebraico-cristiana Giovani), presso la Foresteria del Monastero di Camaldoli (Ar). L’evento, giunto alla 3ª edizione, si intitolerà “Con cembali sonori, con cembali squillanti!” e avrà come tema cardine il modo in cui arte, musica e danza si legano alle tradizioni bibliche. Sono disponibili pasti sigillati con certificazione di kasherut, è inoltre possibile cenare giovedì 27 al termine del digiuno di Tisha BeAv. L’evento è riservato a persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per iscriversi, occorre scrivere ad aecgiovani@gmail.com entro e non oltre il 20 giugno. La quota di iscrizione è di 100 euro.