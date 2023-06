Diocesi: Gorizia, domani la prima tappa dell’Assemblea a Monfalcone

“Tutta la Chiesa si sta interrogando su come camminare insieme (Sinodo) in questo tempo di cambiamento d’epoca, nella consapevolezza che la comunione è già un lieto annuncio in un mondo in cui soffiano venti di guerra. Se la Chiesa si domanda come camminare insieme è perché tutti facciamo una certa fatica a superare la prospettiva individualista che ci riesce tanto bene”. Lo spiega la diocesi di Gorizia, annunciando l’Assemblea diocesana a tappe che vivrà in tre settimane. Ad essa sono convocati i presbiteri e i diaconi, i consigli pastorali e gli operatori pastorali (in modo particolare i catechisti). Il primo appuntamento sarà domani, martedì 6 giugno, alle 20.15, presso la parrocchia di S. Nicolò a Monfalcone. In questa prima serata l’arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli darà una sua restituzione della visita fatta alle Unità pastorali, verrà presentato il cammino sinodale diocesano, verrà illustrato il progetto diocesano per l’Iniziazione cristiana che è stato proposto negli incontri con i catechisti durante la visita alle Unità pastorali e verranno date indicazioni per i rinnovi dei consigli pastorali. Ci sarà una seconda serata a livello decanale nella settimana dal 12 al 16 giugno, secondo un calendario che verrà stabilito nei singoli decanati. In questo appuntamento si lavorerà soprattutto sul percorso di iniziazione cristiana per vedere i passi possibili in modo da offrire una proposta coinvolgente per le famiglie.

Infine nella terza serata che si svolgerà sempre a Monfalcone, si raccoglieranno le idee emerse a livello decanale, si daranno una serie di comunicazioni che guardano ad un futuro prossimo (Nova Gorica-Gorizia Capitale della Cultura 2025, marcia nazionale della pace a Gorizia il 31 dicembre 2023, Giubileo del 2025) e verrà consegnata la bozza di calendario per l’anno 2023-2024.