Festival internazionale d’arte e fede: Orvieto, stasera in duomo concerto-testimonianza dei “The Sun”

Nell’ambito del Festival internazionale d’arte e fede, in corso ad Orvieto, è in programma nella serata di oggi, lunedì 5 giugno il concerto-testimonianza dei “The Sun”. Nel corso dell’evento, ospitato dalle 21 presso il duomo e ad ingresso libero, Francesco Lorenzi (autore, cantante, chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista) e Andrea Cerato (chitarrista) presenteranno il loro nuovo album “Qualcosa di vero”, pubblicato dall’etichetta “La Gloria”, che nasce da forti esperienze personali e in grado di parlare al cuore di chi vuole fare del proprio cammino una storia autentica, insieme ad altri brani dai precedenti lavori “Spiriti del Sole”, “Luce”, “Cuore aperto”.

“Siamo onorati di portare la nostra musica e testimonianza al Festival internazionale d’arte e fede – ha dichiarato il leader del la band, Francesco Lorenzi – e in particolare di poterlo fare all’interno del cuore pulsante di Orvieto, il duomo, che ho sempre considerato una delle massime espressioni della straordinarietà dell’uomo quando pone la sua arte a servizio della Parola e nelle mani di Dio”.

“Accolgo con gioia il concerto-testimonianza dei The Sun nel duomo di Orvieto, le cui pareti, erette per amplificare il profondo silenzio della preghiera, attendono di essere dipinte, in modo sempre nuovo, dalle voci del canto della lode”, ha commentato il vescovo di Orvieto-Todi, mons. Gualtiero Sigismondi.