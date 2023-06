Gmg Lisbona: è iracheno il primo volontario iscritto alla Gmg. Svelati i luoghi degli eventi papali

Fadi George Dinkha (Foto Gmg 2023)

È iracheno, ha 35 anni e viene da Kirkuk, a tre ore dalla capitale, Baghdad. Si chiama Fadi George Dinkha ed è stato il primo volontario al mondo a iscriversi alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) Lisbona 2023. Lo riferisce il sito ufficiale della Gmg portoghese (www.lisboa2023.org) che racconta la sua storia. Fadi è alla sua terza Gmg, dopo quelle di Madrid 2011, come pellegrino e di Cracovia del 2016, come volontario e adesso Lisbona. Grande il suo entusiasmo quando gli è stata data la notizia di essere il primo volontario iscritto. Il giovane racconta il suo entusiasmo per il servizio, e la sua curiosità di conoscere Lisbona e il popolo portoghese. Con la passione per i viaggi, ha ritenuto che il più grande incontro di giovani di tutto il mondo con il Papa fosse l’occasione ideale per conoscere nuove persone, città e culture, riferisce il sito della Gmg. Fadi fa parte del team dei social network. I suoi compiti comprendono l’interazione con le persone e la risposta a messaggi e commenti. Aiuta anche il resto del team a tradurre i contenuti dall’inglese all’arabo, per garantire che i contenuti siano disponibili sulle varie piattaforme. La terza fase d’iscrizione dei volontari centrali è aperta fino ad oggi, 5 giugno. Tutti i volontari degli eventi centrali che avranno completato il pagamento entro questa data, riceveranno informazioni sulle aree in cui svolgeranno le loro funzioni entro il 30 giugno. Nel frattempo il sito ha anche svelato i luoghi degli eventi della Gmg che sono il Parco Edoardo VII che si chiamerà “Colina do Encontro” e il Parco del Tago “Campo da Graça”. Il nome “Colina do Encontro”, spiegano dal Comitato organizzatore locale, evoca l’incontro con il Cristo vivente, primo obiettivo della Giornata Mondiale della Gioventù. Evoca poi l’esperienza della giovane Chiesa di Lisbona, che vuole andare incontro a tutti. Evoca anche l’incontro tra Maria ed Elisabetta, un vero incontro intergenerazionale, segnato dalla gioia. “La collina dell’incontro” ricorda anche l’incontro di San Giovanni Paolo II, con Lisbona nel 1982, nel Parco Eduardo VII. Sarà in questo stesso luogo che i giovani incontreranno per la prima volta Papa Francesco alla Gmg di Lisbona 2023. Il nome “Campo da Graça” deriva dal fatto che i pellegrini si dirigeranno al Parco del Tago in segno di ringraziamento per celebrare la Veglia e la Messa finale della Gmg.