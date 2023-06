Navarro Valls: card. Parolin, “condivideva con Giovanni Paolo II l’idea che l’informazione e la comunicazione sono imprescindibili nel mondo di oggi”

Joaquin Navarro Valls “condivideva con Giovanni Paolo II l’idea che l’informazione è la comunicazione sono imprescindibili nel mondo di oggi”. Lo scrive il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, nel telegramma inviato al rettore della Pontificia Università della Santa Croce, Luis Navarro, in occasione della presentazione del libro ‘”I miei anni con Giovanni Paolo II. Note personali” (Mondadori), pubblicato dopo la sua morte per volere dell’autore. Il libro di Joaquin Navarro Valls, per Parolin, consente di “entrare maggiormente nella spiritualità e santità di Giovanni Paolo II: il suo apporto alla coscienza delle persone, il ricorso alla preghiera e il coraggio apostolico con cui affrontare situazioni scomode e difficili”. Per quanto riguarda Navarro Valls, Parolin lo definisce “uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II, uomo di grande umanità e spessore spirituale, un professionista dotato di un profonda spiritualità, distintosi per la dedizione alla Sede Apostolica e la profonda intesa con Giovanni Paolo II. Un insegnamento per comprendere il momento storico che stiamo vivendo”.