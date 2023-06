Diocesi: Sassari, volge al termine la visita pastorale dell’arcivescovo Saba nelle comunità della forania di Ploaghe

Martedì 6 giugno, con l’accoglienza nella parrocchia di San Paolo a Codrongianos, comincerà la visita pastorale dell’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba, nelle comunità di Codrongianos, Ploaghe e Florinas. La visita nei tre paesi completerà gli incontri dell’arcivescovo con le comunità della Forania di Ploaghe.

Tra gli appuntamenti, gli incontri con le amministrazioni di Codrongianos, Florinas e Ploaghe previste rispettivamente per mercoledì 8, lunedì 12 e martedì 13 giugno. Lunedì 19 giugno a Ploaghe, l’evento interparrocchiale promosso da Fondazione Accademia per il dialogo con il territorio. Un’agenda fitta di incontri che termineranno sabato 24 giugno con la solenne concelebrazione interparrochiale di chiusura della visita pastorale in occasione della festa di San Giovanni Battista nella chiesa di Cristo Re a Ploaghe. In programma, tre settimane di incontri con le istituzioni, con i giovani e i ragazzi delle scuole, con le attività del territorio, con le associazioni e i gruppi religiosi, con gli anziani e gli ammalati.