Mons. Luigi Marrucci: Palese (Unitalsi), “è stato e rimarrà un pezzo importante nella nostra storia associativa”

(Foto: Unitalsi)

“Don Luigi è stato e rimarrà un pezzo importante nella nostra storia associativa”. Così Rocco Palese, presidente nazionale dell’Unitalsi, ricorda mons. Luigi Marrucci, vescovo emerito di Tarquinia-Civitavecchia, morto ieri mattina a 78 anni. “Ha dimostrato il suo grande amore per l’Associazione soprattutto come viceassistente nazionale in anni significativi per l’Unitalsi. Lo ricordiamo – ha aggiunto Palese – per la sua grande disponibilità ad ogni necessità e per la sua personalità riconosciuta anche presso il santuario di Lourdes. Grazie don Luigi”.

Marrucci – viene evidenziato in una nota – “per ventisette anni ha fatto parte della grande famiglia dell’Unitalsi” e “ha sempre voluto l’Unitalsi unita al proprio interno e come associazione ecclesiale profondamente incarnata e inserita nel cammino della Chiesa cattolica”.

“Tutta l’Unitalsi – prosegue la nota – esprime un sincero cordoglio conservando un ricordo di don Luigi come un vero pastore e un instancabile fratello. Ricordiamo le sue preziose e commosse parole rivolte a tutta l’Unitalsi, di cui lui è stato prima dal 1996 al 1998 assistente Sezione e in seguito dal 2001 viceassistente nazionale e assistente nazionale dell’Unitalsi, fino al giorno della sua nomina a vescovo”. “Sono particolarmente contento – diceva – che la mia nomina avvenga nella grande famiglia dell’Unitalsi, una famiglia a me cara. Questa Unitalsi che mi ha fatto capire che la vera santità è incontrare l’uomo. La santità è umanesimo, è attenzione all’uomo, è fermarsi sulla storia dell’uomo. L’Unitalsi, nelle occasioni più felici e in quelle più difficili mi ha sempre aiutato a capire l’uomo”.