Siria: Avsi, domani a Bruxelles incontro “Quale aiuto chiedono i siriani?”, per passare dall’emergenza a soluzioni durature

“Quale aiuto chiedono i siriani? Esperienze e proposte per passare dagli aiuti di emergenza a soluzioni durature”: questo il tema dell’evento che la Fondazione Avsi promuove presso la sede del Parlamento Europeo martedì 6 giugno, dalle 16 alle 18, in occasione della VII Conferenza di Bruxelles sul futuro della Siria e della regione. In Siria, spiegano da Avsi, il numero di persone in stato di bisogno è passato da 14,6 milioni del 2022 a 15,6 milioni del 2023 su una popolazione totale di 22,3 milioni di persone. Il costante declino economico, l’instabilità, la mancanza di speranza in una possibile ripartenza evidenziano la necessità di trovare una modalità nuova per aiutare i siriani che vada al di là del puro intervento di emergenza. Parteciperanno: il card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, Olivér Várhelyi, Commissario europeo per l’Allargamento e la Politica di Vicinato, e Stefano Ravagnan, Inviato Speciale per la crisi siriana del Ministero degli Affari Esteri italiano. Previsti interventi di diversi rappresentanti del Parlamento e di realtà che hanno sostenuto i siriani: György Hölvényi, europarlamentare e co-presidente del gruppo di lavoro sul dialogo interreligioso del PPE, coordinatore del gruppo PPE nella commissione per lo sviluppo; Željana Zovko, europarlamentare e vicepresidente del gruppo PPE, vicepresidente della commissione per gli affari esteri; Roy Moussalli, Direttore del St. Ephrem Patriarchal Development Committee; Raja Alarhiti, anestesista all’ospedale Sait Louis ad Aleppo; Kim Eling, vicecapo di gabinetto del commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič; Tristan Azbej, Segretario di stato per l’aiuto ai cristiani perseguitati, Ungheria; Padre Fadi Salim Azar, Parroco del Sacro Cuore di Gesù a Lattakia in Siria; Carlos Zorrinho, europarlamentare del gruppo S&D e relatore permanente per l’aiuto umanitario; Filippo Agostino, Responsabile Avsi Siria. Modera: Maria Laura Conte, direttrice comunicazione Avsi.