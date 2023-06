Papa Francesco: “da McDonald hanno abolito la plastica, anche in Vaticano ci siamo riusciti al 93%”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Oggi sono venuti i gruppi del McDonald, il ristoratore, e mi hanno detto che hanno abolito la plastica e tutto si fa con carta riciclabile, tutto”. È l’omaggio, a braccio, del Papa, durante l’udienza concessa ai promotori del Green and Blue Festival, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente. “In Vaticano è proibita la plastica”, ha proseguito a braccio: “E siamo riusciti al 93%, mi hanno detto, senza plastica. Sono passi, veri passi che dobbiamo continuare. Veri passi”. “Come indicato da più parti nel mondo scientifico, il cambiamento di questo modello è urgente e non può essere più rinviato”, l’appello di Francesco, che poi ha affermato ancora una volta fuori testo: “Diceva recentemente un grande scienziato – alcuni di voi sicuramente eravate presenti: ‘Ieri è nata una mia nipote; non vorrei che la mia nipotina fra trent’anni si trovi in un mondo inabitabile’. Dobbiamo fare qualcosa. È urgente, non può essere rinviato”.