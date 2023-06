Diocesi: Urbino, si presenta la mostra “Sapientia, pietas et otium al tempo del duca Federico di Montefeltro”

Si svolgerà mercoledì 7 giugno, alle 16, all’oratorio della Grotta della Cattedrale di Urbino la presentazione della mostra “Sapientia, pietas et otium al tempo del duca Federico di Montefeltro”.

L’iniziativa nel contesto delle celebrazioni del compleanno del Duca 2023, a cura di ARS-Urbino Ducale, programmate con il supporto e il patrocinio del Comune di Urbino. Intervengono i curatori Davide Tonti e Sara Bartolucci, gli autori Anna Falcioni, Laerte Sorini, Francesco Serafini, Andrea Cavicchi, Alessandro Marchi, Agnese Vastano, Claudio Paolinelli, Pietro Barsotti. Il prezioso volume approfondisce i temi affrontati nella mostra tenutasi al Museo Albani e all’Oratorio della Grotta nel 2022, per le celebrazioni federiciane, costituendo un momento di studio e confronto su conoscenza, fede e vivere quotidiano al tempo di Federico di Montefeltro a Urbino, nella sua stagione aurea, il Rinascimento. Porteranno i saluti il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Sandro Salvucci e il presidente ARS Urbino Ducale, Maria Francesca Crespini.