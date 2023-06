Il vescovo Giovanni Mosciatti e tutta la Chiesa di Imola vogliono unirsi nella preghiera per la missione di pace del card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, in corso in questi giorni a Kiev. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi. “Vogliamo accompagnarlo con una preghiera intensa, in particolare durante le celebrazioni liturgiche. Sosteniamo con la preghiera questi tentativi di apertura al dialogo”, ha commentato mons. Mosciatti.