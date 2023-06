Commissione Ue: Patto per le competenze, aiutate due milioni di persone per formazione e riqualificazione professionale

Il Patto per le competenze dell’Unione europea ha finora aiutato due milioni di persone, in tutta Europa, a seguire attività di formazione e riqualificazione professionale. Si tratta di “un importante contributo all’Anno europeo delle competenze”. Lo comunica in una nota la Commissione europea pubblicando l’indagine annuale 2022 sul Patto per le competenze. Nel dettaglio, “15.500 programmi di formazione sono stati aggiornati o sviluppati e i membri del Patto hanno investito 160 milioni di euro in iniziative di miglioramento delle competenze”. Il Patto riunisce il mondo industriale, le parti sociali, i fornitori di servizi professionali e di istruzione, le autorità pubbliche, i servizi per l’impiego e altri attori in diversi settori, promuovendo “un approccio collettivo per affrontare le sfide e le carenze di competenze” nel mercato del lavoro in vista delle transizioni ecologiche e digitali. “Oltre l’80% dei membri del Patto intervistati apprezza il sostegno del Patto nel garantire opportunità concrete di formazione ai lavoratori in tutta Europa”. Al momento, 1.500 organizzazioni hanno aderito al Patto per le competenze, con “18 partenariati per le competenze su larga scala in settori strategici come le energie rinnovabili, l’assistenza e la microelettronica”. Tutti i partenariati “si impegnano a fornire formazione a oltre 10 milioni di persone nei prossimi anni”.