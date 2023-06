Rinnovamento nello Spirito: rinnovati in alcune regioni i vertici. Ecco i nomi degli eletti

Rinnovati in alcune regioni i vertici dei livelli regionali e diocesani del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Venerdì 2 giugno è stata per prima la Campania a procedere con le votazioni. Alla presenza di Giuseppe Contaldo, nuovo Presidente nazionale e Coordinatore uscente della stessa regione, e di Mario Landi, Coordinatore nazionale uscente, è stato eletto Angelo Brancaleone. Nato nel 1986, ha ricevuto la preghiera di effusione nel 2005: fisioterapista, sposato con tre figli, è stato Delegato per l’Ambito evangelizzazione Giovani, sia nella sua diocesi di Aversa, che in Campania e poi a livello nazionale. È stato anche membro pastorale del Comitato diocesano. Sempre nella stessa data, alla presenza di Amabile Guzzo, Direttore nazionale uscente, in Calabria come nuova Coordinatrice regionale dei Cenacoli, Gruppi e Comunità del RnS è stata eletta Maria Teresa Palmieri, che subentra a Giuliana Sessa. Residente a Cosenza, sposata e madre di un figlio, è nata nel 1958 e ha ricevuto la preghiera di effusione nel 1996: svolge la professione di avvocato.

Sabato 3 giugno, invece, alla presenza di Gianpaolo Micolucci, nuovo Direttore nazionale, è spettato al Molise eleggere la nuova Coordinatrice regionale, nella persona di Maria Spadafora, che subentra a Enzo Lettieri: nata nel 1969, avvocato, è sposata e ha ricevuto l’effusione nel 2009.

Domenica 4 giugno, più di una regione è stata coinvolta dai rinnovi. Nel Lazio, alla presenza di Mario Landi, Livio Giorgioni subentra a don Patrizio Di Pinto. Nato nel 1968, sposato e insegnante di religione, nel 1989 ha ricevuto l’effusione. In Puglia, alla presenza di Carmela Romano, membro uscente de Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Formativa, come Coordinatore regionale è stato confermato Massimo Partipilo.

In Sardegna, in cui era presente Marcella Reni, membro uscente del Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Sociale-Missionaria, Paola Melis subentra a Lucia Mariane: nata nel 1954, coniugata e madre di due figli, tecnico di laboratorio per le malattie infettive attualmente in pensione, ha ricevuto la preghiera di effusione nel 1997. In Sicilia come Coordinatore regionale resta Tonino Tirrito: è stato riconfermato alla presenza di Giuseppe Contaldo e di Salvatore Martinez, Presidente nazionale uscente. In Trentino Alto-Adige, inoltre, alla presenza di Carla Osella, nuovo membro di Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Sociale-Missionaria, come neo Coordinatrice regionale è stata eletta Lucia Alessandrini, che subentra ad Alice Di Grado. Nata nel 1957, nubile, fino al 2019 professore ordinario di Geometria presso l’università di Parma, ora pensionata, ha ricevuto l’effusione nel 1977 e ha ricoperto vari incarichi pastorali, a livello nazionale, regionale, diocesano. I n Umbria è stato riconfermato come Coordinatore regionale Carlo Ramaccioni: era presente Amabile Guzzo. Infine in Toscana, nella stessa data, subentrando a Biancamaria Marcocci, come nuovo Coordinatore regionale è stato eletto Lorenzo Carradori. Impiegato ragioniere, nato nel 1968, è sposato con quattro figli e ha ricevuto l’effusione nel 1995. Era presente all’elezione Lorenzo Pasquariello, nuovo membro di Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Formativa.