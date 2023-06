Papa Francesco: oltre 1 milione e 600 mila spettatori per la puntata speciale di A Sua Immagine

Oltre 1 milione 600 mila spettatori: sono i numeri della puntata speciale “La forza della vita” di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, registrata a Saxa Rubra sabato 27 maggio e in onda ieri, domenica 4 giugno su Rai Uno. La trasmissione ha registrato uno share del 27,4%. Sono stati 1 milione 661 mila gli spettatori che hanno seguito l’incontro con Papa Francesco, primo pontefice a essere ospite in studio di un programma televisivo. Durante la puntata, con Lorena Bianchetti e tante testimonianze, si sono affrontati grandi temi come la sconfitta, il dolore, l’inquietudine e la gioia; il Santo Padre ha anche lanciato un appello per la pace e ha sottolineato l’importanza dell’informazione e della comunicazione. “Siamo onorati e riconoscenti – dicono la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio – per il dono che Papa Francesco ha voluto fare alla Rai con la sua presenza. Le sue parole e il suo richiamo a valori profondi sono ora patrimonio prezioso per il Servizio Pubblico e, insieme, uno stimolo a proseguire nell’impegno di una comunicazione che parli a tutti”.