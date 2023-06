Carabinieri: La Russa, “su tutto il territorio un importante punto di riferimento per i cittadini”

“Oggi l’Italia rende omaggio all’Arma dei carabinieri. Duecentonove anni di amore, passione, professionalità e sacrifici per la Patria. Duecentonove anni di dedizione, altruismo e profondo rispetto per le Istituzioni. Operando sempre per il bene comune e in difesa della legalità, l’Arma è su tutto il territorio un importante punto di riferimento per i cittadini. Agli uomini e alle donne in divisa giunga il mio sincero apprezzamento e ai tanti che hanno lasciato sul campo del dovere la propria vita rinnovo la mia gratitudine”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in occasione del 209° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.