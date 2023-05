Diocesi: Caritas vicentina e Ass. Nazionale del Fante, sabato 13 maggio raccolta alimentare solidale in 19 supermercati

Il Gruppo Sezioni “Arco Romano” Pasubio dell’Associazione nazionale del Fante propone, per il terzo anno consecutivo, la raccolta alimentare a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà sostenute dai servizi-segno di Caritas diocesana Vicentina. L’appuntamento è per sabato 13 maggio, in 19 supermercati tra Vicenza e provincia. “Saremo impegnati in oltre 150 tra Fanti e Patronesse di 13 Sezioni – spiega il coordinatore dei Fanti del Gruppo ‘Arco Romano’ Pasubio, Lauro Contati –. Collaboreremo con i volontari dei Centri di Ascolto Caritas e della San Vincenzo per raccogliere gli alimenti che i clienti vorranno donare e che saranno successivamente distribuiti da Caritas Diocesana Vicentina a chi si trova nel bisogno”. “Ringraziamo i Fanti per questa ennesima dimostrazione di impegno a favore della solidarietà – afferma il direttore di Caritas diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin – e con loro i supermercati che si sono resi disponibili. Nelle precedenti edizioni, grazie alla generosità dei clienti, sono state raccolte decine di quintali di alimenti. Un risultato eccezionale, che speriamo di replicare”.