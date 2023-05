Austria: abbazia di Kremsmünster, lavori di restauro della collegiata per i 1.250 anni dalla fondazione del monastero

Nell’abbazia di Kremsmünster ha preso ufficialmente avvio la ristrutturazione dell’interno della chiesa. “Nel 1.250° anniversario del monastero, nel 2027, la chiesa collegiata come nostro centro dovrebbe nuovamente risplendere”, ha annunciato l’abate Ambros Ebhart durante una conferenza stampa tenutasi ieri. I costi sono stimati in dieci milioni di euro, con il sostegno del monastero benedettino della diocesi di Linz, dello stato dell’Alta Austria e dell’Ufficio federale dei monumenti. Sono già stati completati con successo i lavori esterni eseguiti nell’anno precedente e la messa in sicurezza statica del sottotetto e delle volte. Secondo la curatrice statale Petra Weiss, la chiesa collegiata è l’edificio sacro più importante dell’Alta Austria su fondamenta medievali ed è attualmente anche il più vasto progetto di restauro dello stato. Nel 1277 – si avvicina anche qui il 750° anniversario – la navata della chiesa fu consacrata dall’abate Friedrich von Aich, ma l’aspetto odierno è stato particolarmente determinato da tre successive trasformazioni barocche. Dall’ultimo restauro del 1977, in occasione dei festeggiamenti per i 700 anni della collegiata, ci sono stati molti danni che devono essere urgentemente riparati per preservarla. L’abate Ebhart ha sottolineato che la cura pastorale continuerà durante i lavori e la chiesa sarà fruibile, secondo la progressione dei lavori, mentre altre cappelle e stanze del monastero saranno utilizzate per celebrazioni liturgiche più ampie, e ci si appoggerà anche alla vicina parrocchia della Santa Croce e alla chiesa filiale di Kirchberg, dove l’11 luglio avrà luogo un’ordinazione sacerdotale. L’offerta spirituale e religiosa “non deve cadere nel dimenticatoio e la cura pastorale non deve essere ostacolata”, ha ribadito l’abate, che ha descritto la conservazione della chiesa collegiata come “centro spirituale, patrimonio e missione del nostro monastero”.