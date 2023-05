Diocesi: Latina, domani la presentazione del libro di Lucio Caracciolo “La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa”

La Scuola di teologia Paolo VI della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, nell’ambito della rassegna “A libro aperto. Letture dialoghi incontri”, organizza, domani, alle ore 18, presso la curia vescovile di Latina (ingresso da piazza Paolo VI), un incontro con il giornalista e scrittore Lucio Caracciolo (direttore di Limes) per dialogare sul tema della guerra in Ucraina e le sue conseguenze partendo proprio dal suo libro “La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa” (Feltrinelli). Il contesto in cui è maturata l’iniziativa è spiegato dalla coordinatrice della Scuola, Mariangela Petricola: “Con questa rassegna siamo andati oltre il nostro recinto accademico. Piuttosto, vogliamo mostrare attenzione al nostro territorio, alla cultura di oggi, al valore del dialogo e del confronto con chi magari non è proprio vicino o inserito nel mondo della Chiesa. Vogliamo essere un laboratorio di pensiero, una finestra sull’oggi, con un grande respiro interdisciplinare. Ovviamente, senza rinunciare alla nostra identità di credenti. In questo siamo incoraggiati dal nostro vescovo Mariano Crociata, il quale ci sollecita all’uscita nel mondo, in questo caso della cultura per la nostra specificità di Scuola diocesana”.