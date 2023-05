Parlamento Ue: Metsola, “riformare l’Unione, anticipare il cambiamento, ritrovare il coraggio della Dichiarazione Schuman”

Roberta Metsola con il cancelliere tedesco Olaf Scholz (foto SIR/Marco Calvarese)

(Strasburgo) “Ogni anno, in questo giorno, celebriamo l’Europa. Un inedito progetto di riconciliazione basato fondamentalmente sulla solidarietà. Un progetto che unisce le persone senza cercare di renderci tutti uguali. Un progetto che ha acceso una luce che ha permeato le cortine di ferro e i muri di cemento”. Così ha esordito Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, nel discorso pronunciato oggi a Strasburgo in occasione della Giornata dell’Europa, che ricorda la Dichiarazione di Robert Schuman che diede avvio al percorso di integrazione comunitaria. “La Festa dell’Europa ci ricorda ciò che è possibile quando ci uniamo e la responsabilità che abbiamo di continuare ad andare avanti. La Dichiarazione Schuman, la nostra Unione europea, hanno richiesto coraggio. Il cambiamento richiede coraggio. L’Unione europea non è perfetta, so che molti condividono le nostre frustrazioni… Ma i pilastri fondamentali della speranza, della libertà, della democrazia e dello stato di diritto, rendono unico questo progetto politico. Non possiamo dare per scontato ciò che rappresentiamo e ciò che abbiamo ottenuto – e ciò che dobbiamo ancora ottenere -. Dobbiamo continuare ad evolverci”. Metsola ha affermato: “il progresso europeo è stato possibile grazie a soluzioni ardite. E per andare avanti saranno necessarie soluzioni più audaci”. “Dobbiamo riformare. Anticipare il cambiamento, non subirlo. Dobbiamo ritrovare quel coraggio che ha sostenuto la Dichiarazione Schuman. Dobbiamo aiutare quella luce a continuare a brillare più luminosa. Sappiamo che siamo molto più forti quando siamo insieme. L’Unione Europea è importante. Ne vale la pena”.