Giubileo 2025: mons. Fisichella, i “quaderni del Concilio” già tradotti in spagnolo, in preparazione “appunti sulla preghiera”

I “Quaderni del Concilio” sono stati già tradotti in lingua spagnola dalla Conferenza episcopale con il titolo “Cuadernos del Concilio”, e sono in fase di traduzione anche da parte della Conferenza Episcopale messicana, brasiliana, ceca, rumena, albanese, in Portogallo e in India. Lo ha annunciato mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, durante la conferenza stampa, in sala stampa vaticana, delle iniziative in cantiere per il giubileo ordinario del 2025. In preparazione all’Anno Giubilare, Papa Francesco ha chiesto che il 2023 fosse dedicato alla riscoperta delle quattro Costituzioni del Concilio Vaticano II, per i 60 anni dall’apertura dei lavori, ha ricordato il vescovo: di qui l’idea del Dicastero di pubblicare i Quaderni – 35 volumetti pubblicati lo scorso dicembre – “per aiutare le Chiese locali nei percorsi di catechesi, formazione umana e soprattutto cristiana, e dare la possibilità ai più giovani di conoscere e riscoprire i contenuti centrali del Concilio”. Il prossimo anno, il 2024, sempre su richiesta di Papa Francesco, sarà dedicato alla preghiera: “stiamo studiando la possibilità di una Scuola di Preghiera”, ha reso noto il pro-prefetto, informando che il Dicastero pubblicherà una serie di nove volumi chiamati “Appunti sulla preghiera”, per “rimettere al centro il nostro rapporto con il Signore, quasi volendo imparare ogni giorno a saper pregare nella maniera coerente, sostenuti dalla grande tradizione cristiana”.