Diocesi: Pistoia, venerdì 26 maggio il Cdv propone una serata vocazionale aperta a tutti nella chiesa del Carmine

Domenica 30 aprile la Chiesa ha celebrato la 60ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Quest’anno Papa Francesco ha scelto per tema l’espressione: “Vocazione: grazia e missione”. La Chiesa di Pistoia è a servizio di questo cammino che riguarda tutti: ogni vita è aperta alla vocazione; perché la vocazione non riguarda soltanto preti, frati e suore, ma ogni uomo e donna. In particolare, il Centro diocesano per le vocazioni (Cdv) intende lavorare per una comprensione più aperta e diffusa della “vocazione” così da evidenziare l’importanza di una cultura vocazionale a 360 gradi. Le vocazioni sono tante, ma di “vocazione” si parla poco e talvolta in senso piuttosto riduttivo. E invece scoprire la propria vocazione è il caso serio della vita, l’elemento chiave per decifrare il senso della propria esistenza. Per questa ragione il Cdv intende riprendere un’attività sospesa da diversi anni, costituendo una variegata equipe di lavoro.

Per farsi conoscere e offrire un momento di preghiera e riflessione per tutti il Cdv ha indicato nella data di venerdì 26 maggio, alle 21, presso la chiesa del Carmine di Pistoia un incontro aperto a tutti per raccontare la “bellezza” di ogni chiamata.