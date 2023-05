Terrorismo: Mattarella, “mai più violenza politica, mai più stragi. La nostra democrazia si nutre di tolleranza, pazienza, confronto, rispetto”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Quante esistenze distrutte, quante vite sottratte, quanto sangue e quanto dolore sparso in nome di ideologie disumane e respinte dalla storia! Queste vittime parlano a tutti noi, parlano ai nostri giovani, sollecitandoli a fare delle istituzioni il luogo autentico del confronto politico, a non lasciarsi accecare dall’odio né tentare dalla violenza per imporre le proprie convinzioni”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione della celebrazione del “Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo” che si è tenuta al Quirinale. Poco prima il Capo dello Stato aveva ricordato i nomi di alcune di loro, delle quali nel 2023 ricorrono anniversari significativi.

“L’odio e la violenza costituiscono il percorso dei regimi autoritari. Rappresentano il fallimento dell’umanità, chiamata alla libertà e al rispetto reciproco”, ha ammonito Mattarella, sottolineando che “la Repubblica ha saputo produrre i suoi anticorpi, ben sapendo che un clima di scontro violento, parole d’odio, l’avversario trasformato in nemico da abbattere, costituiscono modalità patologiche della contesa politica che, oggi come allora, vanno condannate e respinte con decisione”. “La democrazia della nostra Repubblica si nutre di tolleranza, di pazienza, di confronto, di rispetto”, ha evidenziato il Capo dello Stato, rilevando che “è una strada che a taluno appare lunga e faticosa ma è l’unica di progresso della convivenza. L’unica capace di ottenere e mantenere nel tempo pace, serenità, benessere, diritti a tutti i cittadini”. “È questo – ha concluso – l’insegnamento che ci proviene dalle tante, troppe vittime del terrorismo e dell’eversione. Intorno alla loro memoria ci stringiamo oggi commossi per ribadire con determinazione: mai più violenza politica, mai più stragi”.