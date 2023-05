Terrorismo: Fontana, “non dimenticare il coraggio e la forza di chi ha sacrificato la propria vita per la difesa dei valori fondanti della nostra Costituzione”

“In occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e del 45° anniversario dell’omicidio del presidente Aldo Moro, desidero rinnovare le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie barbaramente colpite nei loro affetti più cari”. Lo dichiara in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Per la terza carica dello Stato, “il ricordo di tutte le vittime del terrorismo è un dovere morale e circostanza preziosa per riaffermare i principi che sono alla base della nostra convivenza civile e democratica”. “Ribadisco l’impegno perenne delle istituzioni a non dimenticare il coraggio e la forza di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la difesa dei valori fondanti della nostra Costituzione”, conclude Fontana.