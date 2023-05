Diocesi: Isernia-Venafro, domani pellegrinaggio sui passi di Maria “Via Lucis” presieduto da mons. Cibotti

È in programma per la serata di domani, mercoledì 10 maggio, in occasione della Festa di Maria “Via Lucis”, l’annuale pellegrinaggio a piedi di fedeli, sacerdoti, religiose e religiosi della diocesi di Isernia-Venafro dal santuario della “Madonna del Bagno” (Pesche) fino alla cattedrale di Isernia.

Il ritrovo dei pellegrini è fissato per le 19.15 presso il santuario. L’Ufficio Famiglia e Nuova evangelizzazione, insieme all’Ufficio Pellegrinaggi, promotori dell’iniziativa hanno rivolto un particolare invito a partecipare a tutti i bambini che riceveranno la Prima Comunione e ai ragazzi della Cresima, insieme ai loro genitori. “Vuol essere un’esperienza sinodale, un camminare insieme, piccoli e grandi, consacrati e laici, guidati dalla Parola del vescovo che introdurrà l’evento con una meditazione su Maria per proseguire poi nel cammino tra canti, preghiere e un’animazione creativa messa in atto dai Gicos (Giovani con le scarpe)”, viene spiegato in una nota. Il pellegrinaggio si concluderà verso le 21.45, in cattedrale, con la benedizione.