Diocesi: Prato, con la raccolta nei supermercati donati 126 quintali di prodotti per le famiglie in difficoltà

(Foto: diocesi di Prato)

Ha fatto registrate ottimi risultati la raccolta alimentare a favore dell’Emporio della solidarietà di Prato che si è svolta venerdì 5 e sabato 6 maggio nei supermercati Conad e Coop. Sono stati messi nel magazzino del supermercato per famiglie in difficoltà di via del Seminario 126 quintali di prodotti per un totale di 1.252 scatole. L’ultima raccolta che si era tenuta lo scorso ottobre aveva permesso di immagazzinare 124 quintali di prodotti.

“La raccolta è andata molto bene – spiega il coordinatore dell’Emporio, Claudio Baldini –. Prato è sempre molto disponibile, ci hanno donato tutti i prodotti che ci servivano, consentendo così di coprire quei vuoti che avevamo in magazzino. Un sentito ringraziamento va ai tanti benefattori, ai direttori dei supermercati che hanno aderito all’iniziativa e ai tanti volontari che si sono prodigati per rendere possibile questa grande raccolta”.

Sono stati oltre 150 i volontari impegnati nei punti vendita e nel ritiro e trasporto dei prodotti all’Emporio. Hanno prestato servizio i volontari della Caritas, della San Vincenzo de’ Paoli, dell’Emporio, i parrocchiani di Mezzana, Maliseti, Viaccia, San Giorgio a Colonica, Gesù Divino Lavoratore e Vaiano, i membri del Centro di Aiuto alla Vita, dell’Avis Verag, Agesci e Alpini di Vaiano e i soci Coop. Il ritiro dei prodotti donati per il trasporto nel magazzino dell’Emporio è stato effettuato grazie a Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce d’oro, Vab, Associazione nazionale Autieri d’Italia, Associazione nazionale Carabinieri e Protezione civile.