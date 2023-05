Cammino sinodale: Antonianum, il 25 maggio un incontro su “fraternità e missione”

“Il cammino sinodale tra fraternità e missione”: è il tema dell’incontro di studio in occasione della presentazione del libro di di Fabio Nardelli “La Chiesa, popolo missionario”, che si terrà giovedì 25 maggio presso la Pontificia Università Antonianum. “Urgente è superare le polarizzazioni inconcludenti o peggio ancora origine di conflitti che degenerano in vere e proprie guerre. E questo in tutti gli ambiti sapendo comporre l’unità nella differenza, le parti nel tutto, le diverse sensibilità nella reciproca valorizzazione. Ciò richiede una vera e propria educazione essendo un’arte che non si improvvisa: infatti ad esempio a livello ecclesiale anche quando si parla di sinodalità poi si riduce in incontri di sacerdoti e laici, vescovi e fedeli ma normalmente tra persone che hanno una stessa opinione”, ha evidenziato don Andrea Lonardo. Proprio per contribuire a che il cammino sinodale sia un momento efficace non solo per la Chiesa teologi di diversi centri accademici si confronteranno a partire dallo studio di Nardelli nell’appuntamento all’Antonianum.