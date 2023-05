Diocesi: Caserta, a luglio la Settimana biblica nazionale, quest’anno dedicata alla lettera ai Galati

Anche quest’anno la diocesi di Caserta organizza la Settimana biblica nazionale, giunta alla XXVI edizione, con il patrocinio dell’Associazione biblica italiana, in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” e con la segreteria del Centro apostolato biblico diocesano. Esperienza fortemente sostenuta dal vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, la Settimana biblica nazionale si terrà a Caserta da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio, presso l’Hotel Plaza Caserta, in Viale Lamberti – ex Saint Gobain. Tema della XXVI edizione sarà la Lettera ai Galati, con i biblisti Giuseppe De Virgilio, professore di Esegesi del Nuovo Testamento alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma, e Francesco Bianchini, professore di Esegesi del Nuovo Testamento alla Pontificia Università Urbaniana di Roma. “Questa esperienza di conoscenza del testo biblico ci pone davanti il cammino sinodale della Chiesa aperta all’ascolto della Parola di Dio per discernere secondo lo Spirito del Vangelo, il cammino da seguire tutti insieme. Tutto il popolo di Dio è convocato in assemblea per ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa”, spiega don Valentino Picazio, direttore del Centro apostolato biblico diocesano. “La Settimana biblica, che sarà inaugurata dal vescovo Pietro Lagnese, è un’esperienza culturale e spirituale che richiama a Caserta, ormai da diversi anni, cultori e appassionati della Bibbia che si confrontano con varie esperienze territoriali nell’ambito del progetto ‘Bibbia e cultura europea’ per confermare le parole del card- Carlo Maria Martini: ‘Il futuro dell’Europa si basa sulla lettura della Bibbia quale codice delle radici cristiane dell’Occidente’”, aggiunge don Picazio, sottolineando che “la Settimana biblica di Caserta si conferma una valida proposta culturale e sapienziale per far crescere la familiarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura, in una Chiesa sinodale”.

Sul sito del Centro apostolato biblico (www.centroapostolatobiblico.it) tutte le notizie utili per iscriversi e partecipare alla Settimana biblica di Caserta.