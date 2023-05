Diocesi: Rieti, presentato il programma del Giugno antoniano reatino

Presentato nei giorni scorsi a Rieti, alla presenza del vescovo mons. Vito Piccinonna, dai frati della Cappellania e dalla Pia Unione Sant’Antonio di Padova di Rieti, il calendario del prossimo Giugno antoniano reatino che si svolgerà dal 12 al 26 giugno 2023. Lo riferisce l’edizione on line del settimanale diocesano “FrontieraRieti.com”. “Beata questa terra baciata da Francesco e da Antonio, dobbiamo essere grati per questo dono – ha detto il vescovo – occorre recuperare un supplemento d’anima dopo quanto abbiamo passato in questa terra, dal terremoto alla pandemia. Prendiamo esempio dai santi, campioni della carità, della fede e della speranza che ci devono essere da esempio per non smarrire la radice spirituale di questa ricorrenza”. Il programma liturgico sarà svolto anche quest’anno nella basilica di Sant’Agostino, mentre quello culturale si svolgerà nell’attiguo chiostro. Gli spettacoli prenderanno invece vita nella vicina piazza Mazzini, tutti come di consueto ad ingresso libero e gratuito. La festa prenderà il via il 12 giugno, quando alle 18 sarà esposta al pubblico la statua del santo, adorna degli ex voto devozionali. Nella mattina di martedì 13, giorno della memoria di sant’Antonio di Padova, si terrà la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, mentre alle 18 è atteso per il solenne pontificale di mons. Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento. Attenzione al lavoro, questione aperta sul territorio locale e nazionale, con lavoratori e imprenditori che si confronteranno e parteciperanno sabato 17 giugno alla messa presieduta dal direttore del rispettivo ufficio diocesano, don Valerio Shango. Il giorno dopo avrà luogo l’incontro con le confraternite. Non mancherà la Giornata Antoniana della salute, in programma per giovedì 22 giugno: alle ore 17 previsto l’incontro con gli operatori sanitari ed a seguire la messa. I festeggiamenti culmineranno come sempre con la domenica della processione dei ceri in onore di sant’Antonio, che si terrà quest’anno domenica 25 giugno, con partenza del corteo alle ore 18.30.