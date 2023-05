Paesi nordici: card. Arborelius e vescovo Varden in visita di solidarietà in Ucraina

Il card. Anders Arborelius (Stoccolma) e il vescovo Erik Varden (Trondheim) sono partiti oggi per una visita di solidarietà in Ucraina. Insieme compongono la piccola delegazione della Conferenza episcopale dei Paesi nordici. A descrivere obiettivi e programma del viaggio è una nota della segretaria generale, suor Anna Mirijam Kaschner. “Andiamo per esprimere la nostra solidarietà alle persone tormentate e ai cristiani in Ucraina”, ha detto mons. Varden. Il viaggio di due giorni prevede un incontro con l’arcivescovo maggiore di Kiev, sua beatitudine Sviatoslav Shevchuk, e con il vescovo cattolico romano, mons. Vitalii Kryvytskyi. I vescovi nordici visiteranno alcune città vicino a Kiev distrutte dall’esercito russo nei mesi scorsi. Domani incontreranno l’ambasciatrice del Canada in Ucraina, Larisa Galadza, “figlia di un importante sacerdote greco-cattolico del Canada, Roman Galadza”, spiega la nota, originario della regione di Ternopil. La visita è stata organizzata con la mediazione dell’esarca per i cattolici ucraini di rito bizantino in Germania e Scandinavia, il vescovo Bohdan Dzyurakh.