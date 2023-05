Diocesi: Molfetta, domani incontro “Famiglia oggi: sfide, identità, compiti” con don Pascual Chavez

“Famiglia oggi: sfide, identità, compiti. Da Familiaris Consortio ad Amoris Laetitia, alcuni ambiti di futuro possibile”. Questo il tema al centro dell’appuntamento in programma nella serata di domani, mercoledì 10 maggio, presso l’auditorium don Bosco della parrocchia S. Giuseppe in Molfetta. L’incontro, promosso dall’Ufficio per la Pastorale della famiglia della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, prenderà il via alle 20 e sarà guidato da don Pascual Chavez Villanueva, già rettor maggiore dei Salesiani, formatore e animatore di comunità.

Nono successore di don Bosco alla guida della Famiglia salesiana, padre Chavez Villanueva sarà a Molfetta in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice promossi dalla parrocchia San Giuseppe della città.